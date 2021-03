Vigilia di Europa League per l'allenatore della Roma, che sfida una squadra allenata per tre anni: "Non mi piace affrontare la mia ex squadra, loro hanno vinto due volte contro il Real Madrid e pareggiato due volte con l'Inter in Champions. In contropiede sono tra le squadre più forti d'Europa". Pellegrini: "Ci sentiamo più forti dell'anno scorso. Ho parlato con i Friedkin, la loro ambizione è la mia" DZEKO TORNA IN GRUPPO: CONVOCATO PER ROMA-SHAKTHAR Condividi:

"Non mi piace affrontare la mia ex squadra, se avessi potuto scegliere non avrei giocato con Shakhtar e Braga". Paulo Fonseca presenta così la sfida al suo passato: Roma-Shakhtar Donetsk, partita in prograamma giovedì alle 21 all'Olimpico per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'allenatore portoghese ritroverà una squadra allenata per tre anni. "Sono sicuro che sarà una partita difficile, contro una un ottimo avversario - sottolinea - non dimentichiamoci che hanno vinto due volte contro il Real Madrid e pareggiato due volte con l'Inter in Champions. Sono da anni protagonisti in Europa e ha giocatori abituati a questo tipo di competizione. Conosco bene la squadra, sono forti e si difendono bene, corti. In contropiede sono tra le squadre più forti d'Europa. Sarà una partita difficile".

"Roma migliorata nei movimenti difensivi, meno errori" leggi anche Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19 Fonseca ha allenato tanti dei giocatori dello Shakhtar che ritroverà da avversari ma evidenzia le differenze con il suo impianto di gioco: "Io li schieravo con il 4-2-3-1, ora giocano con il 4-1-4-1 ma le intenzioni di questa squadra sono da tener d'occhio. Molti dei giocatori oggi in organico io li ho allenati, ma è cambiato il loro modo di stare in campo" L'allenatore della Roma si è soffermato sull'assenza dei tifosi ("Ci mancheranno, mi piace anche la possibilità di averli in Ucraina") e avrà a disposizione anche Dzeko e Ibanez, convocati. "Dzeko ci può fare comodo nel finale. In difesa potrei schierare Kumbulla, Mancini, Smalling, oppure può giocare Cristante. Centrocampo? Ho tre soluzioni: può giocare Villar con Pellegrini, può giocare Diawara con Villar, o Pellegrini con Diawara". L'allenatore ha parlato anche dell'evoluzione della squadra nelle ultime partite: "Siamo migliorati sui movimenti difensivi, abbiamo capito quanto è importante non prendere gol. L'organizzazione di squadra è stata sempre buona ma abbiamo imparato a limitare gli errori in uscita, stiamo giocando con maggiore sicurezza e perdiamo molti meno palloni".