L'allenatore del Milan dopo l'1-1 di Old Trafford contro lo United: "Alleno un gruppo eccezionale, contenti del risultato e avremmo potuto fare anche qualcosa in più. Gol Kessie? Franck mi assicura di non aver toccato la palla con la mano. Servirà una partita di alto livello al ritorno per eliminare un avversario così forte". Kjaer: "Abbiamo giocato con personalità e dominato in alcuni momenti"

Il gol di Kjaer in pieno recupero permette al Milan di pareggiare per 1-1 a Manchester contro lo United e guardare con fiducia al ritorno degli ottavi di finale di Europa League. "I complimenti vanno fatti ai giocatori - ammette Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport - hanno giocato una partita con personalità provando a comandare il gioco. Hanno saputo gestire i momenti difficili e sapevamo di avere di fronte un avversario di qualità. Quella di oggi è una prestazione importante che fa crescere la fiducia in noi stessi". Per l'allenatore rossonero quello di Old Trafford "è un buonissimo risultato ma dobbiamo ancora guadagnarci il passaggio del turno. Servirà una partita di alto livello per eliminare un avversario così forte. Ora ci buttiamo di nuovo sul campionato, abbiamo pochissimo tempo per recuperare".

"Gol annullato? Kessie assicura di non aver fatto fallo" approfondimento Maguire, che gol sbagliato! Palo da zero metri Rammarico in casa rossonera per il gol annullato a Kessie sullo 0-0: "Sono rimasto un attimo così -spiega Pioli - dalla panchina avevo visto solo il gran gol e avevo esultato. Stavamo giocando bene e il gol ci avrebbe dato ancora più forza mentale. Franck mi assicura di non aver toccato la palla con la mano". L'allenatore si gode la prova di squadra: "Continuo a ripetere ai miei giocatori che non sto allenando un gruppo normale ma eccezionale da tutti i punti di vista. Quando i ragazzi danno l'anima per ottenere un risultato ritengo sia giusto essere soddisfatti. A inizio partita l'avremmo accettato volentieri, a fine gara siamo contenti ma si poteva fare qualcosa in più. Al ritorno sarà complicato ma abbiamo dimostrato di essere all'altezza di un avversario così forte". C'è una carezza per Leao: "Non ha bisogno delle mie coccole, ha bisogno di crescere, giocare ma è sicuramente un ragazzo con grande talento e qualità. Ha sicuramente una voglia superiore di stare all'interno della partita rispetto all'anno scorso".

"Momento determinante per Europa e campionato" approfondimento Europa League LIVE: doppietta di Kane Pioli non ha dubbi sull'immagine che sintetizza la serata: "Lo spirito della squadra, la voglia di comandare le partite e dare il massimo. Per le nostre giocate serve un alto livello di applicazione, anche dal punto di vista mentale. Stiamo lavorando per crescere, tornare a vincere e far tornare il Milan al vertice del campionato italiano e dei tornei europei: queste sono le partite in cui ti devi mettere in discussione, devi arrivare in fondo" spiega l'allenatore, che guarda già al prossimo impegno: "Da settembre giochiamo una partita ogni quattro giorni ma i ragazzi non mollano mai. Questo è il momento determinante per Europa League e campionato. Ora abbiamo Napoli, ritorno con il Manchester e trasferta a Firenze poi chi non andrà in Nazionale potrà tirare il fiato. Intanto dobbiamo tenere alto il livello delle prestazioni a partire dal Napoli, avversario di grandissima qualità". Un cenno anche sulle condizioni di Calabria, sostituito al 74': "Soffre di qualche dolore al pube, è uscito ma non credo che sia una cosa preoccupante. Lo staff sanitario lo sta curando bene e spero di averlo a disposizione per domenica".

Kjaer: "Gol pesante, prova di personalità" Primo gol in rossonero per Simon Kjaer. "Molto pesante per la squadra - spiega a Sky Sport - abbiamo giocato con personalità e dominato in alcuni tratti. Loro hanno qualità ma sapevamo che giocando con personalità e pazienza avremmo potuto trovare spazi". Con un rimpianto: "Sul gol annullato non c'è fallo di mano". Classe 1989, Kjaer era il più esperto in campo per il Milan: "Segnare in trasferta è sempre importante ma dobbiamo sapere che la prossima settimana ci attende un'altra gara molto complicata".