Una ricaduta dell'attaccante dello United costringe Solskjaer a cambiare la lista dei convocati in corsa. Oltre al Matador mancherà Martial, che si era infortunato all'andata. Recuperano invece Pogba, Van de Beek e De Gea

Edinson Cavani salterà Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di Europa League dopo l’1-1 dell’andata. Inizialmente inserito nella lista dei convocati, il centravanti dei Red Devils alle prese da tempo con fastidi fisici ha accusato una ricaduta, e Solskjaer ha dovuto modificare in corsa l’elenco.



“Potremo contare su Van de Beek, su Pogba e su De Gea – ha detto l’allenatore dello United in un’intervista al canale ufficiale del club - Ma sfortunatamente sembra che Edinson abbia avuto una leggera ricaduta durante l'allenamento di oggi e non si è sentito pronto”.

Così, dopo la fiducia dei giorni scorsi, con Solskjaer che pensava di averlo recuperato e la convocazione che ne sembrava la conferma, ecco il nuovo stop. Cavani, che a metà febbraio si era fermato per un paio di settimane a causa di un infortunio muscolare, era rientrato in campo il 3 marzo contro il Crystal Palace, giocando poco più di 70 minuti.

Assente anche Martial

Oltre al Matador, lo United non potrà contare nemmeno su Martial, che all’andata era uscito zoppicando dal campo e che non si è ripreso dall’infortunio all’anca. Recuperano invece, come annunciato da Solskjaer, Rashford, Pogba e van de Beek, oltre a De Gea che torna a disposizione dopo il periodo di isolamento. Tra gli assenti anche Mata, Bishop, Bailly e Shoretire.

I convocati dello United

Sono solo tre, quindi, gli attaccanti a disposizione di Solskjaer, tra i quali il giovane Traoré a segno all'andata. Ecco la lista completa:



Portieri: De Gea, Henderson, Grant

Difensori: Lindelof, Maguire, Shaw, Telles, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Williams

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Fred, James, Matic, McTominay, Pogba, Van de Beek

Attaccanti: Greenwood, Rashford, Traoré