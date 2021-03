La partita tra Shakhtar Donetsk e Roma si giocherà a porte chiuse. A deciderlo è stata la Commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev, che prima ha ridotto la capienza dello stadio al 20% e poi ha totalmente vietato l'accesso all'impianto ai tifosi. Anche in Ucraina, infatti, la situazione legata alla diffusione del coronavirus è in peggioramento e c'è stata una crescita dei contagi nel corso degli ultimi giorni. Questo ha portato le autorità competenti a prendere la decisione di vietare l'accesso agli stadi in occasione di tutte le competizioni, comprese quelle europee, a partire già dalla sfida tra Shakhtar e Roma.