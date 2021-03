Ieri 20.159 casi su 277.086 tamponi e 300 decessi

Locatelli: "AstraZeneca sicuro"

Il coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nel corso della trasmissione "Mezz'ora in più" su Rai 3: "Ribadiamo in maniera molto chiara che AstraZeneca è un vaccino sicuro dai 18 anni in su e non ci sono motivi per avere esitazioni, basta vedere i numeri in Gran Bretagna, dove 10 milioni lo hanno già ricevuto e la mortalità si è ridotta del 90%. Il messaggio forte è vacciniamoci"