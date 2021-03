Fonseca: "Non giocheremo per difendere il 3-0"

L’allenatore della Roma ha presentato la gara di Europa League contro la sua ex squadra: "Vogliamo vincere, è importante difendere bene ma non siamo venuti qui per questo. Per me è come tornare a casa, ho vissuto tanti bei momenti allo Shakhtar"

Il 3-0 dell’andata mette la Roma in una posizione molto favorevole in vista della sfida di ritorno contro lo Shakhtar, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Paulo Fonseca, però, ha fatto intendere chiaramente nella conferenza della vigilia che la squadra non cambierà il proprio atteggiamento: "Vogliamo vincere, non possiamo dire in quale delle due fasi saremo più attenti. È importante difendere bene, ma non siamo venuti qui per questo: se segniamo per lo Shakhtar sarà più difficile. Conosciamo la qualità degli avversari, dovremo essere molto concentrati. Lotteranno sicuramente per cambiare il risultato, quindi servirà un'ottima partita per evitare sorprese. Gli attaccanti stanno lavorando bene, il gol arriverà: non sono preoccupato in questo senso, l'importante è segnare". L’allenatore ha guidato per tre stagioni la squadra di Donetsk, tra il 2016 e il 2019, vincendo anche sette trofei, prima di approdare alla Roma. "Qui ho passato grandi momenti, vincendo coppe e campionati. I più felici sono quando abbiamo vinto tutte le competizioni nazionali (nel 2017, ndr). È come essere tornato a casa, mia moglie e i miei figli sono ucraini. Cristina è tifosa dello Shakhtar, ma vuole che io vinca. Li seguiamo sempre, quando possiamo cerchiamo di guardare le loro partite" ha raccontato Fonseca.