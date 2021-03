"C'è tanta delusione, dopo due belle partite come quelle che abbiamo fatto è normale, ma è il calcio: se non sfrutti occasioni è più difficile passare". A dirlo è Zlatan Ibrahimovic nel post partita, dopo l'eliminazione contro il suo ex Manchester United: "Ci è mancato il gol e abbiamo sbagliato dietro, ma oggi non meritavamo l'eliminazione . Si impara anche dai momenti negativi, servono per crescere. Cosa deve fare Zlatan ora? Serve che Zlatan torni in campo per aiutare la squadra, e poi serve proseguire questo anno fatto fin qui molto bene, perché il campionato non è finito".

Nessun alibi per i tanti assenti: "Non voglio cercare scuse, siamo ventiquattro totali e dobbiamo essere sempre pronti, anche se mancano giocatori - ha proseguito Ibra -. È un momento intenso ma tutti devono avere responsabilità. Obiettivo stagionale? Voglio giocare per vincere qualcosa. Ci sono ancora delle partite, in campionato siamo secondi e serve continuare la corsa. Se arriviamo alla qualificazione Champions è bello, è normale, ma l'obiettivo è vincere un trofeo . Prossimo anno? Non dico niente, siamo qua ora".

"Pogba non è forte, è molto forte"

Dunque il tema della crescita generale di questo Milan: "La squadra crede in quello che sta facendo. Siamo cresciuti nella mentalità, dal mio primo giorno vedo il sacrificio della squadra, in ogni allenamento. E come lavori in allenamento si riflette in partita. Ora tutti hanno una mentalità vincente, e questa mentalità l'ho portata io - dice Zlatan -. Non accetto di perdere in allenamento, figuriamoci in partita". E poi aggiunge: "Penso che molti siano cresciuti anche individualmente in campo, ora sanno prendersi delle responsabilità e hanno capito cosa fare per essere al top". Infine un commento sull'amico ed ex compagno Paul Pogba, decisivo: "Tutti sanno che è forte, anzi, che è molto forte. Non è un segreto. Dipende sempre da quanto si stia bene in una squadra, poi il resto si risolve. Ma sulle sue qualità non ci sono dubbi".