Shakhtar Donetsk-Roma, dove vedere la gara in tv

Dopo il successo per 3-0 nella gara giocata una settimana fa all’Olimpico, la Roma si appresta ad affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Sfida speciale per Paulo Fonseca, che affronterà la sua ex squadra: dopo il vantaggio maturato nel match d’andata, la formazione giallorossa proverà a chiudere il discorso qualificazione, staccando il pass per i quarti di finale della competizione.