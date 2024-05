L'ultima volta hai detto: "Se Dybala cammina lo faccio giocare". Oggi lo abbiamo visto addirittura palleggiare, quindi domani gioca o lo preservi in vista di Bergamo?

De Rossi: "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo. Le valutazioni le farò io, i giocatori, i dottori. Ma per come sta il giocatore e vedere le prestazioni che può fornire. Dobbiamo valutare bene come sta lui, gli altri, sono passati solo un paio di giorni. Quello che posso dire è che non faremo valutazioni in vista di domenica, non possiamo sottovalutare questa. Ne voglio parlare con lui"