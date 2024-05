Alla vigilia della semifinale di ritorno contro l'Atalanta, l'allenatore dell'OM ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il punteggio dell'andata avvantaggia loro - ha detto -, ci sarà un'atmosfera difficile per noi, dovremo fare la partita perfetta perfetta per qualificarci"

Si ripartirà dall'1-1 dell'andata, ma l'effetto positivo del Gewiss Stadium preoccupa i francesi. L'Atalanta sogna la finale di Europa League e per centrare l'obiettivo dovrà fare meglio del Marsiglia, pronto a dare come spiegato dal suo allenatore Gasset ai microfoni di Sky Sport. "Stiamo per giocare una partita che ci potrebbe portare in finale - ha spiegato alla vigilia del match -. Il punteggio dell'andata avvantaggia l'Atalanta, ma rimane una partita che possiamo giocarci. Ci sarà un'atmosfera difficile per noi, dovremo fare la partita perfetta perfetta per qualificarci".