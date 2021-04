Brutte notizie per l'Ajax, che giovedì 8 aprile affronterà la Roma alla Johan Cruijff Arena per l'andata dei quarti di finale di Europa League: la formazione olandese dovrà infatti fare a meno di Daley Blind, infortunatosi durante la gara disputata dalla propria Nazionale contro Gibilterra di martedì scorso. Il difensore ha subito una bruttissima torsione alla caviglia sinistra, che lo ha costretto a uscire dal campo in barella e che lo terrà fuori fino al termine della stagione. Gli esami strumentali hanno infatti escluso problemi al ginocchio, come si era temuto in un primo momento, ma hanno evidenziato una lesione del legamento anteriore della caviglia, che costringerà il calciatore a sottoporsi a intervento chirurgico nei prossimi giorni. Un'operazione che mette a serio rischio anche la partecipazione di Blind a Euro 2021, a poco meno di due mesi e mezzo dal via della manifestazione. Un'altra tegola per la selezione guidata da Frank De Boer, che rischia di perdere un altro elemento in difesa oltre a Virgil Van Dijk, ancora in forte dubbio dopo la rottura del legamento crociato dello scorso mese di ottobre.