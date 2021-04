EL, Ajax-Roma all'arbitro russo Karasev

Conto alla rovescia per il rush finale di Europa League. Giovedì sera alle 21 il via all’andata dei quarti di finale. Per la Roma, unica italiana rimasta in Europa, la difficile e affascinante sfida all’Ajax. A dirigere il primo round ad Amsterdam sarà l'arbitro russo Sergei Karasev. Gli assistenti di linea saranno i connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Come quarto uomo il bielorusso Aleksei Kulbakov, mentre al var sono stati designati i russi Vitali Meshkov e Sergei Ivanov. La partita di ritorno, allo Stadio Olimpico di Roma, si giocherà giovedì 15 aprile, sempre alle 21. Ecco tutte le designazioni