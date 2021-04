Il difensore inglese e il trequartista armeno non faranno parte dei convocati per la trasferta in Olanda. Smalling e Mkhitaryan non hanno superato i rispettivi infortuni e non saranno a disposizione di Fonseca così come El Shaarawy e Karsdorp

Chris Smalling e Henrikh Mkhitaryan non saranno a disposizione di Paulo Fonseca per Ajax-Roma, gara di andata dei quarti di finale di Europa League in programma domani, giovedì 8 aprile, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Sia il difensore inglese che il trequartista armeno non hanno ancora superato gli infortuni rispettivamente al ginocchio sinistro e al polpaccio destro e non prenderanno parte all'allenamento della vigilia con il resto del gruppo. Entrambi, dunque, non verranno convocati per la trasferta in Olanda.