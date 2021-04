Emergenza portieri per l'Ajax. Dopo la squalifica di un anno per doping subita da Onana, la squadra olandese si era affidata al suo secondo Maarten Stekelenburg. Quest'ultimo, però, si è infortunato nel corso del riscaldamento della sfida di Eredivisie giocata e vinta per 1-2 in casa dell'Heerenveen. Ten Hag, quindi, è stato costretto a far giocare quello che, nelle gerarchie di partenza, era il terzo portiere, il giovane Kjell Scherpen. Una notizia che mette in apprensione l'Ajax in vista della sfida di Europa League contro la Roma, in programma giovedì 8 aprile alle ore 21. Da monitorare le condizioni di Stekelenburg, che potrebbe saltare la gara d'andata dei quarti di finale contro la sua ex squadra (55 presenze in due stagioni tra il 2011 e il 2013 con la maglia giallorossa).