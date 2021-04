Ajax-Roma, dove vedere la partita in tv

Ad Amsterdam si gioca l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Ajax e Roma: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Europa League arrivata nella fase decisiva, in programma alle ore 21 i quarti di finale. La Roma, dopo aver eliminato Braga e Shakhtar Donetsk, si ritrova ad affrontare l'Ajax. La squadra di Fonseca è l'unica italiana rimasta in Europa e proverà a conquistare nella doppia sfida contro il club olandese il pass per le semifinali. Il ritorno è in programma giovedì 15 aprile allo stadio Olimpico: chi passerà il turno tra Ajax e Roma, affronterà la vincente tra Granada e Manchester United.