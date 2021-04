Il bianco e il rosso dell'Ajax, l'iconico giallorosso della Roma: due divise tra le più storiche del calcio, di due squadre avversarie in Europa League per i quarti di finale. Nessuna di loro, però, potrà indossare le prime maglie in vista della doppia sfida di coppa. Il club olandese, infatti, ha annunciato che i colori sono stati ritenuti troppo simili dall'Uefa e per questo motivo si giocheranno entrambe le partite con le seconde divise.