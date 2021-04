Arsenal in ginocchio al via, lo Slavia Praga no

Al momento del fischio d'inizio, i giocatori dell'Arsenal si sono inginocchiati in campo come gesto contro il razzismo, mentre i calciatori dello Slavia Praga non hanno partecipato al Black lives matter. I cechi hanno respinto le accuse rivolte al proprio difensore Kudela in merito agli episodi di Glasgow e agli epiteti razzisti rivolti al centrocampista Kamara

Forte immagine al momento del fischio d'inizio della gara tra Arsenal e Slavia Praga, andata dei quarti di finale di Europa League. I giocatori del club londinese e gli arbitri si sono inginocchiati, classico gesto utilizzato come messaggio contro il razzismo. Lo stesso, però, non hanno fatto i calciatori dello Slavia Praga, che sono rimasti in piedi non partecopando al Black lives matter. Il motivo? La squadra ceca è reduce dalle forti polemiche successive alla sfida contro i Rangers, quando fu accusata di razzismo in seguito a delle presunte frasi offensive pronunciate da Kudela contro l'avversario Kamara. Accuse respinte dallo stesso Slavia Praga. Da qui la decisione di non partecipare al gesto effettuato dall'Arsenal e dalla squadra arbitrale.