AJAX-ROMA

Due i precedenti tra Ajax e Roma in competizioni europee, durante la seconda fase a gironi della Champions League 2002-03: l'Ajax ha vinto 2-1 in casa prima di pareggiare 1-1 in trasferta.

L'Ajax non vince da 10 partite interne contro squadre italiane in competizioni europee, dal successo sulla Roma nel dicembre 2002 (6 pareggi, 4 sconfitte), trovando la sconfitta anche all'inizio di questa stagione, contro l'Atalanta in Champions League.