Il Villarreal vince ma spreca, Arsenal battuto 2-1

Va agli spagnoli di Emery la semifinale d'andata di Europa League, 2-1 ottenuto allo stadio La Ceramica non senza rimpianti. La sblocca subito Trigueros, raddoppio targato Albiol alla mezz'ora. Ad inizio ripresa Gunners in dieci (rosso a Ceballos), ma gli spagnoli sprecano il tris con Chukwueze e Moreno. Pépé non sbaglia il rigore e mantiene vivo l'Arsenal. Espulso anche Capoue. Appuntamento tra sette giorni all'Emirates per il secondo round

MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2, GOL E HIGHLIGHTS