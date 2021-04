Europa League, calendario e orari dei quarti

Il momento di scoprie quali saranno le quattro squadre ad accedere alle semifinali di Europa League è arrivato: tutto pronto per le gare di ritorno dei quarti di finale. I fari sono inevitabilmente puntati sullo stadio Olimpico, dove la Roma - ultima rappresentante del calcio italiano in Europa - dopo il 2-1 in trasferta contro l'Ajax proverà a difendere l'impresa di Amsterdam. In caso di passaggio del turno, i giallorossi troveranno verosimilmente il Manchester United, che a Old Trafford ospiterà il Granada e potrà gestire il vantaggio dopo il 2-0 ottenuto all'andata in Spagna. Dall'altra parte del tabellone buone chances per il Villarreal, che giocherà il ritorno in casa contro la Dinamo Zagabria dopo aver vinto 1-0 all'andata in Croazia. Infine tutto aperto tra Arsenal e Slavia Praga: 1-1 nel match di andata all'Emirates, nel match di ritorno i Gunners dovranno vincere in trasferta o pareggiare segnando almeno due gol per passare il turno.