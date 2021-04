La Roma raggiunge la semifinale di Europa League dopo un doppio confronto durissimo contro l'Ajax. Decisiva ai fini della qualificazione la rete di Edin Dzeko, che ha fissato il punteggio della sfida dell'Olimpico sull'1-1. L'attaccante bosniaco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, ritornando anche su alcune questioni del passato, come la fascia da capitano che gli è stata tolta: "Per me la fascia da capitano della Roma è un onore, ma io gioco per la squadra, non per la fascia. Quando sono in campo con la Roma do sempre tutto, come ho fatto in passato e come farò in futuro. Certe cose sono state difficili da accettare, però mentalmente sono sempre stato forte. Non sarei mai arrivato fino a qui se fossi stato debole e questo mi ha fatto sempre andare avanti. Non torno mai indietro, la cosa più importante è la Roma. Non la fascia, non Edin Dzeko, nè nessun altro".