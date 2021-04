Buone notizie per Fonseca in vista della semifinale di andata di Europa League contro il Manchester United. Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla si sono allenati per la prima volta con il resto del gruppo e sono a disposizione per la sfida dell'Old Trafford. Ancora out Pedro ROMA-ATALANTA 1-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale con l'Atalanta, per la Roma arrivano ottime notizie dall'infermeria in vista della partita più importante della stagione giallorossa, l'andata delle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Paulo Fonseca può sorridere: nell'allenamento di quest'oggi, venerdì 23 aprile, hanno lavorato per la prima volta con il resto del gruppo Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla. I quattro, fermi nelle ultime settimane a causa dei rispettivi infortuni, si sono uniti ai compagni e al termine di un allenamento molto intenso, con anche una partitella finale, e hanno dato risposte positive: tutti, a questo punto, sono recuperati per la sfida in programma giovedì 29 aprile all'Old Trafford.

Pedro ancora out Sospro di sollievo per Fonseca: Smalling, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla sono infatti i quattro giocatori che l'allenatore della Roma sperava di avere a disposizione per giocarsi al meglio il match di andata contro i Red Devils. Nello specifico, Spinazzola (che aveva riportato un infortunio muscolare alla coscia nel match di andata dei quarti di Europa League contro l'Ajax) e Smalling (alle prese con l'ennesimo problema al ginocchio) sono due titolari fondamentali nello scacchiere giallorosso e potrebbero già essere impiegati contro la squadra di Solskjaer: l'esterno italiano sulla sinistra, il centrale inglese nella linea a tre di difesa insieme a Cristante e Ibanez, anche perché Mancini è squalificato. El Shaarawy (recuperato dopo la lesione al flessore della gamba destra) e Kumbulla (ripresosi dalla lesione al menisco accusata con la Nazionale albanese) potranno invece essere utili a Fonseca nelle rotazioni. Chi non sarà a disposizione per la partita di Manchester è Pedro, ancora alle prese con una lesione di primo grado al flessore destro accusata nella gara di campionato contro il Torino dello scorso 18 aprile.