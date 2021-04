L'allenatore della Roma analizza la pesante sconfitta contro il Manchester United nella semifinale d'andata di Europa League: "Non scappo davanti alle responsabilità, ma la gara è stata condizionata dai tre cambi forzati. Quali sono stati i problemi? Non tattici, non siamo stati capaci di reagire mentalmente al loro terzo gol. Il futuro? Non è il momento di parlarne"

Non cerca alibi Paulo Fonseca per il pesante risultato rimediato dalla sua Roma nella semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United. Un 6-2 che lascia poche speranze ai giallorossi: " Io sono il principale responsabile, come sempre e come in ogni momento - dice - Non voglio cercare alibi, non scappo dalle mie responsabilità. Il mio futuro? Vediamo, in questo momento è diffcile parlarne, penso che avremo possibilità di parlarne più avanti, ora non è il momento ". Quanto al ritorno: "E’ difficile adesso pensare al match dell'Olimpico - spiega ancora - Dobbiamo recuperare quanti più giocatori, sono preoccupato di questo ora".

"Gli infortuni ci hanno condizionato"

approfondimento

La Roma dura solo 45’, lo United vince 6-2

Nello specifico sulla gara, condizionata anche dai tre cambi forzati nel giro di 37': "E' una sconfitta pesante, abbiamo fatto un buon primo tempo ma non siamo esistiti nel secondo - prosegue - Siamo stati condizionati dall’aver perso tre giocatori e non abbiamo potuto fare le sostituzioni. Avevamo Smalling e Diawara in difficoltà, è successo di tutto. E’ difficile da spiegare una sconfitta così pesante dopo il primo tempo che abbiamo fatto. Nella ripresa abbiamo lasciato troppo spazio a loro, non siamo stati aggressivi e dopo il terzo gol non abbiamo avuto la forza mentale per reagire. E’ difficile giocare contro di loro senza la possibilità di fare sostituzioni". Sulla campagna della Roma in Europa: "Credo che la semifinale sia un risultato positivo come è positivo fare un primo tempo come quello che abbiamo fatto, questo dimostra che la squadra può e sa lottare ma nel secondo tempo abbiamo sbagliato tutto".

"La difficoltà è stata mentale non tattica"

Con un Manchester United arrembante nella ripresa e con le difficoltà dovute all'impossibilità di fare sostituzioni, la Roma avrebbe potuto pensare a limitare i danni anziché cercare di raddrizzare una gara ormai compromessa: "Abbiamo provato a difenderci in maniera più compatta ma quando avevamo la palla dovevamo attaccare - conclude Fonseca - Ripeto per me è stata una difficoltà mentale per non aver saputo reagire al terzo gol, la squadra ha accusato molto, senza la possibilità di effettuare sostituzioni era difficile cambiare qualcosa".