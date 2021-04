MANCHESTER UNITED-ROMA 6-2 (highlights)

9' e 71' rig. Bruno Fernandes (M), 15' rig. Pellegrini (R), 34' Dzeko (R), 48' e 64' Cavani (M), 75' Pogba (M), 86' Greenwood (M)

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred (83' Matic), McTominay; Pogba, Bruno Fernandes (89' Mata), Rashford (76' Greenwood); Cavani. All. Solskjaer

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez (28' Mirante); Ibanez, Cristante, Smalling; Karsdorp, Veretout (5' Villar), Diawara, Spinazzola (38' Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Ammoniti: Villar, Pogba, Smalling

Resta il rammarico di non aver potuto giocare all'Old Trafford con tutte le 'armi' a disposizione. Resta il dubbio se quei tre cambi forzati in soli 37' abbiano inficiato la prestazione della Roma nella ripresa dato che, nel primo tempo, la squadra di Fonseca ha giocato una gara coraggiosa, attenta e cinica. Che lo United fosse una squadra forte era un dato conosciuto, che la Roma non meritasse una punizione così pesante sembra indubbio. Il 6-2 sbilancia sbilancia in maniera nettissima la qualificazione alla finale di Europa League in favore dei Red Devils che hanno saputo concretizzare ogni occasione capitata nella ripresa. Resta anche il dubbio sul rigore (poi trasformato da Bruno Fernandes per il 4-2) concesso per un fallo di Smalling su Cavani quando ormai l'uruguaiano aveva già concluso la sua azione d'attacco. Un penalty che ha letteralmente tagliato le gambe alla squadra di Fonseca che nel finale ha incassato altri due gol che rendono il ritorno complicatissimo. Onore allo United che non si è scomposto dopo aver subito prima il pareggio di Pellegrini e poi il gol di Dzeko. All'Olimpico servirà un'impresa titanica per provare a staccare il pass per Danzica.

Quanto alle scelte di formazione, Fonseca recupera Smalling e Spinazzola e li manda in campo dal 1'. Dzeko è il terminale offensivo con Mkhitaryan e Pellegrini a supporto. Lo United schiera Pogba nella linea dei trequartisti e manda in porta De Gea anziché Henderson. La gara della Roma inizia in salita con l'infortunio a Veretout sostituito da Villar. Piove sul bagnato con la rete del vantaggio di Bruno Fernandes al 9'. I giallorossi reagiscono e trovano il rigore (fallo di mano di Pogba) che Pellegrini trasforma e che riporta in gara la Roma. Lo United non riesce a essere incisivo come nei primissimi minuti e la Roma agisce negli spazi. Mkhitaryan vede e premia il movimento di Pellegrini che trova Dzeko a centro area, il bosniaco appoggia in rete per il 2-1. Prima della rete del vantaggio e subito dopo, Fonseca è costretto ad altri due cambi: Pau Lopez va fuori per un problema alla spalla, un altro infortunio muscolare mette ko Spinazzola.

Nella ripresa la Roma parte bene ma al primo affondo lo United pareggia con Cavani ben imbeccato da Bruno Fernandes. Il 'matador' si sveglia e segna anche il 3-2 sfruttando una corta respinta di Mirante su tiro di Wan Bissaka. La squadra di Solskjaer continua ad attaccare, Smalling interviene su Cavani in area quando ormai l'azione dell'uruguaiano è conclusa ma l'arbitro Dell Cerro Grande concede un rigore che il VAR conferma: Bruno Fernandes fa 4-2. La Roma vive una fase di blackout, complice anche la stanchezza, e subisce anche la quinta rete da Pogba che batte Mirante di testa. Fonseca non può fare cambi per scuotere i suoi, lo United ne approfitta e, nel finale, in contropiede, Greenwood segna anche il sesto gol che chiude i conti. La Roma, dunque, dura solo 45' all'Old Trafford, all'Olimpico servirà almeno un 4-0 per compiere un'impresa che sarebbe epica.