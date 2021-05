Europa League, calendario e orari delle semifinali

Quattro squadre per due posti per la finalissima del 26 maggio a Danzica, notte decisiva in Europa League. Sette giorni dopo le gare d'andata, si torna in campo con il ritorno delle semifinali. Alla Roma serve un'impresa per ribaltare la netta sconfitta subita a Old Trafford: in vantaggio per 1-2 al termine del primo tempo, i giallorossi sono stati travolti nella ripresa dal Manchester United che ha vinto 6-2. Ancora in discussione, invece, il discorso qualificazione nell'altra partita, quella dell'Emirates Stadium tra Arsenal e Villarreal. Gli spagnoli hanno vinto la gara d'andata giocata in casa per 2-1 e dovranno difendere questo vantaggio in Inghilterra.