Via libera per l'apertura dello stadio Energa Gdansk di Danzica per la finale di Europa League, che si terrà in Polonia il prossimo 26 maggio. A confermarlo è stata l'Uefa, che ha annunciato che dalle ore 14 del 7 maggio inizierà la prevendita dei biglietti. L'impianto sarà aperto per il 25% della capienza, per cui l'accesso sarà consentito a un massimo di 9500 spettatori. Per i tifosi provenienti dall'estero saranno in vigore le restrizioni e i requisiti previsti dalle autorità polacche nel momento della disputa della gara. L'accesso allo stadio, inoltre, potrebbe prevedere la presentazione di un certificato vaccinale o di un risultato negativo a un test anti-Covid.