Intervenuto in esclusiva a Sky Sport, il difensore spagnolo del Villarreal ha ricordato gli anni trascorsi in azzurro: "Sei stagioni indimenticabili, la mia famiglia ama Napoli e continuo a fare il tifo per loro". Per lui adesso la finale di Europa League contro il Manchester United: "Vogliamo vincere per entrare nella storia di questo club. E io sogno gli Europei"

L'obiettivo Europa League, la speranza di partecipare ai prossimi Europei e il rapporto mai terminato con Napoli. Tanti gli argomenti trattati da Raul Albiol , che mercoledì 26 maggio sarà impegnato con il suo Villarreal nella finale del torneo continentale contro il Manchester United. Intervenuto in esclusiva a Sky Sport , il difensore classe '85 ha sì parlato della partita, ma ha prima rivolto un pensiero alla sua ex squadra, il Napoli nel quale ha giocato dal 2013 al 2019: " Amo Napoli e la mia famiglia ama Napoli - ha detto Albiol -, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore . Lì ho vissuto sei anni meravigliosi". Pochi dubbi sul risultato finale della squadra di Gattuso: "Penso che ce la faranno a entrare in Champions League ".

"Vogliamo l'Europa League per entrare nella storia"

Capitolo presente, Albiol ha commentato la prossima finale di Europa League con il Manchester United: "Il Villarreal è una famiglia perché, dal primo momento in cui arrivi qua, tutti rendono le cose molto semplic. Ti senti a casa dal primo giorno e questo è fondamentale per lavorare al meglio. Giocheremo contro una squadra storica, molto forte economicamente e con grandissimi giocatori. La nostra forza è il gruppo: sappiamo che è difficile, ma è una partita di 90 minuti e abbiamo l'obiettivo di vincere perché entreremmo nella storia di questa società. Anche personalmente avrei la possibilità di vincere per la prima volta l'Europa League. Sarebbe molto importante e ci consentirebbe di raggiungere l'obiettivo di entrare in Champions League"

"Sogno gli Europei"

In chiusura Albiol ha parlato della speranza di andare agli Europei con la Spagna: "Tutti hanno il sogno di giocare gli Europei o comunque di vestire la maglia della Nazionale. Penso che ognuno debba fare al massimo il proprio lavoro - ha concluso il difensore -, io so che devo continuare così, alzando il livello ogni partita. Alla fine, se arriverà una ricompensa, sarà molto meglio. Ma l'importante è rimanere tranquilli: so di aver fatto tutto il possibile per realizzare il sogno di andare agli Europei".