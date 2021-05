Per il Villarreal è la prima finale europea della sua storia anche se Emery ha già conquistato il trofeo in tre occasioni con il Siviglia, Solskjaer cerca invece il suo primo titolo da quando è allenatore del Manchester United. Si gioca a Danzica mercoledì alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251. Le possibili scelte dei due allenatori Condividi:

Tutto pronto per la finale di Europa League, di scena a Danzica mercoledì sera con fischio d'inizio alle ore 21. Per il Villarreal sarà la prima finale europea della sua storia, mentre il Manchester United proverà ad alzare nuovamente quella coppa che ha già conquistato nel 2017. Prima volta per il Villarreal, non per il suo allenatore Unai Emery, che ha già portato a casa il trofeo per tre edizioni consecutive dal 2014 al 2016 sulla panchina del Siviglia. Per Ole Gunnar Solskjaer sarebbe invece il primo trofeo da allenatore dello United, dopo averne conquistati 15 da calciatore (tra cui la Champions League 1999). Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251.

La probabile formazione del Villarreal Emery per la finale dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. L'unico grande dubbio per l'allenatore del Villarreal riguarda l'attacco, dove Paco Alcacer è leggermente favorito su Carlos Bacca per affiancare Gerard Moreno. Nel 4-4-2 di Emery spazio dunque a Gaspar e Pedraza come terzini e agli intoccabili Raul Albiol e Pau Torres al centro della difesa. Yeremi Pino e Manu Trigueros sugli esterni, mentre in mezzo al campo ci saranno Capoue e Dani Parejo. VILLARREAL (4-4-2) probabile formazione: Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Yeremi Pino, Capoue, Dani Parejo, Trigueros; Alcacer, Gerard Moreno. All. Emery

Emery: "United favorito, ma in campo cambia tutto" L'allenatore del Villarreal, Unai Emery, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finalissima, rivendicando il percorso fatto per arrivare al match di Danzica: "Siamo orgogliosi di aver fatto un bel lavoro, ma ora abbiamo la responsabilità di fare un passo in più. Dobbiamo divertirci nel giocare questa finale, ma pensando sempre che possiamo anche vincerla. L'abbiamo meritata e dobbiamo fare il massimo per mettere in campo la migliore versione di noi stessi. Manchester United favorito? È sicuramente un realtà. Adesso però siamo tutti nella stessa situazione, siamo entrambi candidati credibili a vincere la coppa. Loro hanno i migliori giocatori, hanno esperienza e hanno una tradizione europea. Noi abbiamo una storia più recente ma molto forte e credibile per proclamarci i migliori in questo momento. Domani avremo la possibilità per dimostrare le nostre qualità. Ogni finale ha una storia a sè. In una sono partito da favorito, in un altra no. Il fatto di essere favorito è sempre un qualcosa che riguarda il prepartita. Nei novanta minuti però è tutto diverso. Abbiamo analizzato il nostro avversario e avremo le nostre possibilità per batterlo".

La probabile formazione del Manchester United Dubbi che per Solskajer cominciano invece già dalla porta, dove De Gea è pero in netto vantaggio rispetto ad Henderson. In difesa non dovrebbe esserci Maguire, come annunciato anche da Solskajer in conferenza stampa, e al suo posto spazio al centro della difesa a Lindelof e Bailly (in vantaggio su Tuanzebe). Non ci sarà Martial e quindi in attacco spazio sicuramente a Bruno Fernandes e Pogba alle spalle dell'unica punta Cavani: per completare il terzetto sulla trequarti, Rashford è in vantaggio su Greenwood per la fascia destra. In mezzo al campo Fred e McTominay. MANCHESTER UNITED (4-2-3-1) probabile formazione: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Fred, McTominay; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani. All. Solskjaer