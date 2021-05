Villarreal-United, dove vedere la partita in tv

A Danzica si gioca la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

Europa League arrivata all'atto conclusivo, a Danzica si gioca la finalissima. A contendersi il trofeo saranno il Villarreal di Unai Emery e il Manchester United di Solskjaer. I Red Devils hanno già vinto per una volta questo trofeo e vogliono ripetersi dopo il trionfo nel 2017 con Mourinho in panchina. Non ha mai vinto, invece, il Villarreal, ma il suo allenatore Emery ha già sollevato questa coppa in tre occasioni alla guida del Siviglia.