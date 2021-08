1/5

LE REGOLE - Le squadre sono divise in 4 fasce da otto in base al ranking per club all’inizio della stagione e ai principi del Comitato Competizioni per Club. Dodici sono qualificate automaticamente, 10 sono le vincitrici degli spareggi di Europa League e altre 10 arrivano da playoff e terzo turno di qualificazione alla Champions (4 dal percorso campioni, 6 piazzate). Le squadre provenienti dalla stessa Federazione non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio