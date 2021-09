L'allenatore biancoceleste dopo il ko di Istanbul: "Non abbiamo quasi mai sofferto e la partita era sotto controllo. Purtroppo gli errori fanno parte di questo sport, ma a volte bisogna estraniarsi dal risultato e vedere gli aspetti positivi" GALATASARAY-LAZIO 1-0, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

La Lazio perde la gara d'esordio in Europa League sul campo del Galatasaray. Un 1-0 frutto di una clamorosa papera di Strakosha, che di fatto si è buttato il pallone in porta con le proprie mani. Al termine del match, Maurizio Sarri è sembrato però soddisfatto della prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un passo in avanti, giocando in maniera completamente diversa rispetto a domenica. Contro un avversario difficile, non abbiamo quasi mai sofferto e siamo stati in partita molto bene. La partita era sotto controllo, purtroppo gli errori fanno parte di questo sport e questa sera l'abbiamo pagato".

"Ancora problemi nei tempi e nelle distanze" vedi anche Lazio, il clamoroso autogol di Strakosha. VIDEO L'allenatore biancoceleste ha proseguito, analizzando i pregi e i difetti della sua squadra in questi primi mesi di lavoro: "E' chiaro che ci teniamo a questa competizione, in questo momento non possiamo permetterci di cambiare 7-8 giocatori per una partita. Ne abbiamo cambiati 4 e abbiamo alternato diverse soluzioni durante la partita. I nuovi hanno fatto discretamente bene, quindi dispiace ferocemente per la sconfitta perchè il girone si mette in salita, ma a volte bisogna estraniarsi dal risultato e vedere gli aspetti positivi. Ho visto dei piccoli passi in avanti, anche se i problemi non sono ancora completamente risolti. Abbiamo un problema di tempi e a tratti di distanze, che sono poi quelli che fanno la differenza".