Cambiano i tempi, cambiano i mezzi di trasporto, ma la follia dei teppisti travestiti da tifosi resta purtroppo la stessa. Nella notte di giovedì scorso ad Anversa, dove la squadra di casa sfidava l'Eintracht Francoforte per una partita valida per la fase a gironi di Europa League, è successo decisamente di tutto. L'ultimo grave episodio reso noto in ordine di tempo è rivelato da un video diffuso sull'account Twitter Troublemakers. I tifosi della squadra belga hanno infatti usato come un'arma impropria un monopattino: nel filmato si vede il mezzo a due ruote che viene lanciato verso il settore ospiti, dove si trovano i tifosi tedeschi. Per puro caso, il monopattino non colpisce nessuno dei presenti sugli spalti e non provoca feriti.