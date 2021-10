Europa League, il programma della terza giornata

Doppio impegno casalingo per le formazioni italiane. La Lazio ospiterà il Marsiglia, mentre il Napoli, che insegue la prima vittoria stagionale in Europa, riceverà il Legia Varsavia. Il programma completo, con partite, orari e canali tv

Torna in campo l'Europa League per la terza giornata della fase a gironi. Un turno aperto con due anticipi, Celtic-Ferencvaros (martedì) e Spartak Mosca-Leicester (mercoledì). I riflettori saranno puntati sulle due formazioni italiane. Il Napoli, che va a caccia del primo successo stagionale in Europa, ospiterà il Legia Varsavia, primo a punteggio pieno nel gruppo C. Impegno casalingo anche per Lazio, che nell'ultimo turno ha battuto la Lokomotiv Mosca, contro il Marsiglia. Di seguito il programma completo.