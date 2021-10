Lazio-OM: le probabili formazioni. C'è Zaccagni

La Lazio è pronta per accogliere l' Olympique Marsiglia allo Stadio Olimpico. Dopo il ko alla prima giornata contro il Galatasaray (1-0) e la vittoria interna contro la Lokomotiv (2-0), gli uomini di Sarri cercheranno di ottenere punti pesanti contro l'OM di Sampaoli , che nelle prime due giornate ha ottenuto due punti. Calcio d'inizio alle 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport uno e su Sky Sport 252 .

Dopo lo stop forzato in campionato a causa del rosso rimediato contro il Bologna, Francesco Acerbi è pronto a prendersi un posto da titolare al centro della difesa. In porta ci sarà Strakosha che darà un turno di riposo a Reina. Partiranno dalla panchina sia Leiva che Milinkovic-Savic: al loro posto Basic (che conosce l'OM, avendoci giocato contro negli anni a Bordeaux) e Cataldi . In attacco, insieme a Immobile , ci saranno Felipe Anderson e Zaccagni .

L'OM col classico 3-3-3-1 alla Sampaoli

In casa Marsiglia scenderanno in campo alcuni volti familiari all'Olimpico. A partire dalla porta, dove ci sarà l'ex Roma Pau Lopez. Nei tre della trequarti ci sarà anche Cengiz Under, altro ex giallorosso, mentre in attacco è pronto Arkadiusz Milik, appena tornato dall'infortunio al menisco che lo aveva tenuto ai box in estate. Pronto a partire dal 1' anche la stella Dimitri Payet, da trequartista dietro Milik. Sarà la coppia da tenere maggiormente d'occhio.

Olympique Marsiglia (3-3-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Pape Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik.