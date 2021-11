Europa League, il programma del quarto turno

Dopo la due giorni di Champions League, torna in campo anche l'Europa League per la quarta giornata della fase a gironi. Sedici le partite in programma, divise tra le 18.45 e le 21. In campo anche le due italiane presenti nella competizione, il Napoli di Luciano Spalletti e la Lazio di Maurizio Sarri. Gli azzurri giocano in Polonia, ospiti di quel Legia Varsavia già battuto due settimane fa al Maradona per 3-0: fischio d'inizio alle ore 18.45. Alle 21, invece, la Lazio fa visita al Marsiglia al Velodrome. La gara d'andata, all'Olimpico, si è conclusa 0-0, i biancocelesti hanno ora bisogno di un altro risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione. Le sfide delle due squadre italiane saranno visibili in diretta su Sky Sport, così come tutte le altre gare (anche in contemporanea su Diretta Gol sul canale 251).