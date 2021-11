Sarri: "Immobile ha un problema al collaterale"

L'allenatore biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League: "Immobile ha un problema, decideremo nelle prossime ore". Poi ha commentato il divieto di trasferta per i tifosi biancocelesti imposto dal ministro dell'Interno francese: "Se fossi in Lotito lo inviterei a vedere una partita della Lazio, si accorgerebbe di aver detto una cazzata" Condividi

Partita fondamentale per la Lazio di Maurizio Sarri, che giovedì sera alle 21 scenderà in campo allo Stadio Vélodrome di Marsiglia contro l'OM. I biancocelesti al momento occupano il secondo posto nel gruppo E con 4 punti, a meno 3 dalla capolista Galatasaray e a più uno dalla squadra di Jorge Sampaoli. Dopo lo 0-0 maturato nella gara di andata dello scorso 21 ottobre, per la Lazio vincere contro i francesi rappresenterebbe quasi un'ipoteca sulla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Alla vigilia del match, Maurizio Sarri è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione.

Che partita sarà domani? "Sicuramente molto difficile. Sarebbe da folli venire a Marsiglia e immaginare di dover disputare una gara facile. L'OM, oltre ad avere grandi qualità tecniche come dimostrato all'andata, difendono con un modulo e attaccano con un altro. Il calcio francese è vicino a quello italiano e ha delle eccellenze addirittura superiori". Sarà una gara decisiva per il passaggio del turno? "Potrebbe risultare decisiva. Fino ad ora abbiamo dimostrato di non reggere la doppia competizione: dopo i 3 impegni in Europa League abbiamo raccolto solo 1 punto in campionato. Ormai siamo in ballo, domani vedremo che succederà". Lotito ha proposto di nuovo il rinnovo del contratto? "Ora dobbiamo pensare ad altre cose, la prossima settimana valuteremo. Posso dire qui sto benissimo, mi piacciono le persone che lavorano nella società e ho un buon rapporto con il presidente. Ma dobbiamo metterci seduti e parlarne bene".