Il Napoli ha reso noto che Victor Osimhen non ha svolto l’allenamento alla vigilia dello spareggio di Europa League con il Barcellona: l'attaccante nigeriano "è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro" ed è in dubbio per la sfida del Camp Nou

Victor Osimhen tiene in ansia i tifosi del Napoli: l'attaccante nigeriano non si è allenato alla vigilia della super sfida di Europa League in programma al Camp Nou giovedì alle 18.45. La notizia è stata comunicata dal Napoli nel report dell'allenamento diffuso sul sito ufficiale del club: "Osimhen non ha svolto l’allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro ". Nel dubbio che possa essere schierato dal 1' da Spalletti, resta viva l'alternativa Mertens, impiegato al centro del tridente.

Tuanzebe lavora a parte, out Politano e Lozano

La seduta di allenamento a cui non ha preso parte Osimhen è iniziata con un torello per poi impegnare i giocatori a disposizione di Spalletti in una partita a campo ridotto. A seguire esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Dal report del Napoli si apprende che Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo, mentre Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Terapie e lavoro in palestra per Lozano.