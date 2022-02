Barcellona-Napoli: dove vedere la partita su Sky

Al Camp Nou si gioca l'andata dei playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, per un match che profuma di Champions League. Le due squadre si giocheranno un posto agli ottavi di finale. Il match inizierà alle 18:45 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport: di seguito, le informazioni per non perdersi neanche un minuto del match del Camp Nou

Sembra Champions, in realtà è l'Europa League. A Barcellona il Napoli di Spalletti affronterà nel tardo pomeriggio i blaugrana allenati da Xavi. In palio, le due squadre si giocheranno un posto agli ottavi di Europa League. Entrambi i club arrivano alla sfida europea da un pari ottenuto in campionato: il Barça ha pareggiato in extremis il derby contro l'Espanyol (2-2), mentre il Napoli ha ottenuto un punto dal match del 'Maradona' contro l'Inter, che si è giocato lo scorso sabato. Oggi il primo round dei playoff, con il match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport.