Alla vigilia del match contro il Napoli, l'allenatore blaugrana ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non sarà facile per noi. Come ho già detto, non siamo stati fortunati nel sorteggio. Il Napoli è una squadra cresciuta molto, che in campionato lotta per lo scudetto e che sul piano del gioco ama tenere il possesso, come noi. Sarà un grande spettacolo". Che voi potrete vedere e vivere in diretta alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Che partita si aspetta?

"Sarà un grande spettacolo perché Napoli e Barcellona vogliono tenere palla e lottano per avere il possesso. Il Napoli poi in casa ha grande intensità. Sarà una grande partita, con un livello da Champions League anche se siamo in Europa League".

Come giudica i giocatori del Napoli?

"È un giocatore importante, così come lo è Insigne, Politano (se recupera), Elmas, Zielinski... Chiunque giochi, sono grandi calciatori. Da Champions. Ho già detto che siamo stati sfortunati nel sorteggio. In casa poi non abbiamo chiuso il discorso qualificazione e la dovremo ottenere qui. Sarà difficile".

Prima volta a Napoli?

"Sì, è la prima volta. È fantastico. Il Napoli di Maradona è la storia del calcio. È una motivazione ulteriore per noi per rendere omaggio a Diego, che è stato uno dei migliori nella storia del nostro sport, ed è un onore rappresentare uno dei suoi club".

Come valuta il Napoli come squadra?

"È una squadra che è cresciuta molto, ed è un grande avversario che in campionato lotta per lo scudetto. Sarà difficile: domani sarà una grande prova per il Barcellona".