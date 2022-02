Lazio-Porto: orari e dove vedere la partita su Sky

La squadra biancoceleste di Maurizio Sarri si prepara a ospitare il Porto di Sergio Conceiçao: dopo il match dell'andata perso per 2-1, la Lazio proverà a ribaltare il risultato per cercare di ottenere il pass per gli ottavi di finale di Europa League. Calcio d'inizio alle 18:45: il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 254

Dopo la partita dell'andata persa 2-1, la Lazio di Sarri questa sera proverà a ribaltare il risultato complessivo per cercare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. Nel match di ritorno dei playoff contro il Porto di Sergio Conceiçao, alla squadra biancoceleste servirà vincere con almeno un gol di scarto per portare la partita ai supplementari, mentre con una vittoria di almeno due gol di scarto la Lazio passerebbe il turno: lo ricordiamo, da questa stagione non c'è più la regola del gol fuori casa. Il calcio d'inizio del match sarà fischiato alle 18:45: la partita sarà trasmessa in diretta su Sky. Di seguito, tutte le indicazioni per vederla.