Con una decisione che si potrebbe definire storica, la Uefa ha abolito la regola del gol in trasferta già a partire dalla prossima stagione. In tutte le gare di Champions, Europa League e Conference League, in caso di parità tra andata e ritorno, si procederà con supplementari ed eventuali rigori

Una svolta epocale. Con una comunicazione ufficiale e una lettera indirizzata ai club, la Uefa ha fatto sapere di aver approvato la proposta per eliminare la regola dei gol in trasferta da tutte le competizioni Uefa per club a partire dalle qualificazioni preliminari delle gare della stagione 2021/22. Significa che, già a partire dalla prossima stagione, per le partite di Champions, Europa League e Conference League , in caso di risultato di parità nelle gare di andata e ritorno, saranno giocati due tempi supplementari da 15′ e poi tirati i calci di rigore in caso di ulteriore parità.

Ceferin: "Dissuadeva dall'attaccare"

La regola, secondo cui dal 1965 valgono doppio le reti segnate fuori casa quando due squadre hanno segnato lo stesso numero di volte fra andata e ritorno, è stata abolita dal Comitato esecutivo della Uefa, seguendo la raccomandazione del Comitato per le competizioni e di quello per il calcio femminile. "Non è più opportuno che un gol in trasferta pesi più di uno segnato in casa - il commento delpresidente della Uefa, Aleksander Ceferin -. La regola dissuadeva le squadre di casa, soprattutto all'andata, dall'attaccare".



“È giusto dire che il vantaggio in casa oggi non è più così significativo come una volta. Prendendo in considerazione la coerenza in tutta Europa in termini di stili di gioco e molti fattori diversi che hanno portato a un calo del vantaggio casalingo, il Comitato Esecutivo ha preso la decisione corretta nell’adottare l’opinione che non sia più appropriato per un gol in trasferta portare più peso di uno segnato in casa”.