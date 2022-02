Venerdì 25 febbraio, a partire dalle ore 12, verranno stabiliti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League: le squadre saranno divise in teste di serie (le vincenti della fase a gironi) e in non teste di serie (le qualificate dai playoff). Tra queste ultime potrebbero esserci anche le tre italiane, Napoli, Lazio e Atalanta. Diretta su Sky Sport 24: ecco tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio Condividi

L'Europa League entra sempre più nel vivo e sempre meno squadre rimangono in corsa per alzare il trofeo a fine stagione. Il sorteggio degli ottavi di finale si svolgerà nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022, a partire dalle ore 12, a Nyon, in Svizzera, presso il quartier generale della Uefa. Nelle urne saranno inseriti 16 squadre, le 8 vincitrici dei rispettivi gironi nella prima fase (che saranno teste di serie) e le 8 qualificate dopo i playoff (non teste di serie). Tra queste ultime, in caso di qualificazione, anche le tre italiane: Napoli, Lazio e Atalanta.

Dove vedere il sorteggio di Europa League Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, in programma a Nyon venerdì 26 febbraio dalle ore 12, sarà visibile in diretta su Sky Sport 24, in streaming su Sky Go e NOW e su skysport.it.

Le squadre partecipanti Teste di serie (prime classificate nella fase a gironi) Stella Rossa (SER)

Eintracht Francoforte (GER)

Galatasaray (TUR)

Bayer Leverkusen (GER)

Lione (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Mosca (RUS)

West Ham (ING) Non teste di serie (vincenti dei playoff) Dinamo Zagabria/Siviglia

Lazio/Porto

Olympiacos/Atalanta

Real Sociedad/Lipsia

Napoli/Barcellona

Rangers/Borussia Dortmund

Betis Siviglia/Zenit San Pietroburgo

Braga/Sheriff

Come funziona il sorteggio Negli ottavi di finale di Europa League non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione. Eventuali restrizioni verranno comunicate prima del sorteggio. Si giocherà su due gare, con le teste di serie (le vincitrici della fase a gironi) che disputeranno in casa il match di ritorno. Così come in tutte le competizioni Uefa, il gol in trasferta non vale doppio.