Atalanta-Bayer Leverkusen, dove vedere gara in tv

Dopo aver eliminato i greci dell’Olympiacos nel turno precedente, l’ Atalanta si prepara alla sfida contro i tedeschi del Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Europa League. Il match d’andata si gioca questa sera a Bergamo alle ore 21. I nerazzurri hanno perso due delle ultime tre gare di campionato, compresa quella contro la Roma nell’ultimo turno, e sono sesti con 47 punti dopo 27 gare; i tedeschi invece sono terzi in Bundesliga e nell'ultimo turno hanno pareggiato 1-1 in trasferta contro il Bayern Monaco primo in classifica.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in tv

Gasperini: "Bayer tra le peggiori da incontrare"

La partita tra Atalanta e Bayer Leverkusn, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, si gioca giovedì 10 marzo alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 252 (satellite e internet) e Sky Sport 4K. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affidata a Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, a bordocampo Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi. Telecronaca Diretta Gol - Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre) - Maurizio Compagnoni.