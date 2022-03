Atalanta e Roma sulle note degli Imagine Dragons

Le Coppe europee entrano nel vivo: giovedì 17 marzo appuntamento con le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League. Per accompagnare le italiane nelle sfide decisive la musica degli Imagine Dragons con il loro nuovo singolo Bones. Appuntamento con l’Atalanta impegnata in casa del Bayer Leverkusen (ore 18.45, live Sky Sport Uno, Sky Sport 253) e con la Roma, in Conference League, in casa contro il Vitesse (ore 21, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, live anche in 4K HDR e in chiaro su TV8)