Europa League, ritorno ottavi: calendario e orari

A una settimana dai match di andata, questo giovedì andranno in scena le gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'Atalanta - l'ultima squadra italiana presente nella competizione - sarà ospite del Bayer Leverkusen e dovrà difendere il 3-2 del Gewiss Stadium. Occhi puntati anche a Istanbul, dove il Galatasaray ospiterà il Barcellona di Xavi in una sfida ancora apertissima (l'andata al 'Camp Nou' è finita 0-0). Poi ancora West Ham-Siviglia, Lione-Porto, Eintracht-Betis, Monaco-Braga e Stella Rossa-Rangers: tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky. Di seguito, il programma completo con gli orari e i canali per non perdersi neanche un minuto di un'altra grande notte di Europa League.