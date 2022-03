Sorteggi Europa League: criteri e dove vederli

Questo venerdì a Nyon, alle 13, ci saranno i sorteggi per i quarti di finale di Europa League. Regole, guide, criteri, orari e dove vederli su Sky Sport: di seguito, tutto ciò che serve sapere per non perdersi l'appuntamento e per sapere tutto sul suo funzionamento Condividi

Questo venerdì sarà il giorno dei tanto attesi sorteggi: oltre a quelli di Champions League e Conference, a Nyon verranno sorteggiate le quattro partite valevoli per i quarti di finale di Europa League.

Quando è il sorteggio dell'Europa League? Il sorteggio si svolgerà in Svizzera, a Nyon, alle ore 13 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su skysport.it.

Chi parteciperà al sorteggio? In occasione del sorteggio, verranno estratte tutte le otto squadre che si sono qualificate ai quarti di finale dopo aver passato il turno degli ottavi.

Come funziona il sorteggio? A partire dai quarti, non ci sono teste di serie e si potranno incontrare anche due squadre della stessa federazione. Inoltre, come si può leggere sul sito ufficiale dell'Uefa "I sorteggi dei quarti di finale sono aperti e gli accoppiamenti sono numerati da 1 a 4 per determinare il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Verrà inoltre effettuato un sorteggio per determinare la squadra di casa per la finale, per ragioni procedurali".