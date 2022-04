Europa League, il programma dei quarti di finale

Dopo la due giorni di Champions League, ritorna anche l'Europa League. Otto squadre in campo per i quarti di finale, ancora in corsa per il titolo anche un'italiana: è l'Atalanta di Gasperini che, dopo aver eliminato il Bayer Leverkusen, torna in Germania per affrontare il Lipsia. Fischio d'inizio alle ore 18.45 alla Red Bull Arena. Le altre tre gare, invece, si giocheranno alle ore 21. Il Barcellona di Xavi fa visita all'Eintracht Francoforte. Il West Ham ospita il Lione, mentre in Portogallo si giocherà Braga-Rangers.