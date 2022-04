Atalanta, come battere il Lipsia: gli Sky Tech

Il Lipsia con Tedesco ha cambiato marcia. Ed è tornato a far paura proprio da quando c’è un italiano in panchina. Con lui al comando in 17 partite ben 11 vittorie. Per il resto solo 4 pareggi e due sconfitte. Il grande protagonista è indubbiamente Nkunku: la stella più luminosa con 26 gol e 15 assist stagionali. Tatticamente però l’uomo-chiave è Josko Gvardiol, croato classe ’02 che aveva iniziato la stagione da laterale sinistro in una difesa a quattro - lo stesso ruolo ricoperto in nazionale - e che da centrale di sinistra in una difesa a tre si è esaltato. l migliore del Lipsia in entrambe le fasi. Non è solo il n.1 del Lipsia per nel rapporto tra contrasti effettuati e vinti e per intercetti. Ma è determinante anche in fase di possesso ed eccelle per tocchi, passaggi effettuati, passaggi progressivi, passaggi nell’ultimo terzo di campo e progressioni con la palla. Guardate qui.