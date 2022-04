Tedesco: "Non era semplice, atmosfera bellissima"

Una vittoria cercata e voluta dopo il pareggio in casa all'andata: il Lipsia vince e ottiene l'accesso alle semifinali di Europa League battendo l’Atalanta. Soddisfatto al termine del match l'allenatore del Lipsia, Domenico Tedesco: "Vincere qui non era per niente semplice, vista l'atmosfera dello stadio. Dopo l'andata sapevamo che l'Atalanta marcasse uomo contro uomo, infatti De Roon seguiva Dani Olmo - ha spiegato Tedesco - Noi volevamo creare più spazi con i tre attaccanti e ci siamo riusciti benissimo, non era facile, anzi". Poi l'allenatore del Lipsia è tornato sul supporto del Gewiss Stadium: "Lo stadio è stupendo. C'è un'atmosfera perfetta per chi gioca in casa. Voglio fare i complimenti alla curva e a tutti i tifosi, sono fantastici davvero. Era difficile vincere qui in un'atmosfera del genere".