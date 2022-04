Europa League, gli orari delle semifinali

Tempo di definire le finaliste anche per l'Europa League. Quattro squadre ancora in corsa per l'ultima tappa, in programma il 18 maggio allo stadio Ramon Sanchez-Pizjuan di Siviglia. Dopo l'eliminazione dell'Atalanta, non ci sono più club italiani in gioco. I nerazzurri di Gasperini sono stati fermati nel loro cammino dal Lipsia, che sfida nella semifinale di andata i Glasgow Rangers alla Red Bull Arena. Fischio d'inizio alle 21. Stesso orario di gioco per l'altra semifinale, con il West Ham che ospita l'Eintracht Francoforte. Il club tedesco nello scorso turno ha eliminato il Barcellona, vincendo al Camp Nou.